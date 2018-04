Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din sanatate ameninta ca vor intrerupe lucrul pe 18 mai, cand este programata o greva generala! Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting in Capitala in data de 26 aprilie, va continua cu o greva de avertisment pe 7 mai si cu grava…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat greva generala in Sanatate, pe 11 mai 2018, iar pe 7 mai va fi declansata o greva de avertisment. Pana atunci, in 26 aprilie, in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, unde unele…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza „haosului din sanatate”,…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, unde unele venituri…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting in Capitala in data de 26 aprilie, urmat de o greva de avertisment pe 7 mai si de greva generala pe 18 mai, a declarat prim-vicepresedintele federatiei, Iulian Pope.

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting in Capitala in data de 26 aprilie, urmat de o greva de avertisment pe 7 mai si de greva generala pe 18 mai, a declarat, pentru Agerpres, prim-vicepresedintele federatiei, Iulian Pope....

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.