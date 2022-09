Stiri pe aceeasi tema

- Și milionarii au nevoie de relaxare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Viorel Paunescu in timp ce se relaxa, in parc. Afaceristul a profitat din plin de vremea calduroasa de afara și a facut o plimbare scurta intr-un loc liniștit din Capitala.

- Luminița Becali chiar e o soție model. Partenera de viața a latifundiarului din Pipera e foarte atenta atunci cand face cumparaturi pentru cei dragi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in timp ce a ieșit la cumparaturi. A petrecut minute…

- Mihai Margineanu, scos din sarite! Cantarețul nu ține cont de nimic atunci cand se enerveaza. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe actor chiar in timp ce purta o discuție aprinsa la telefon, in trafic, la volanului bolidului de lux pe care il conducea.

- Jerry Gane iși pune mereu familia pe primul loc, iar fostul fotbalist știe cum sa se rasfețe soția. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins intr-un mall din Capitala.

- ”Are pe buze numai complimente, e un hacker de sentimente”, spun versurile unei melodii care pare sa i se potriveasca și lui Cobra Tate, care este ca un magnet in ceea ce privește femeile. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe tanarul milionar, in…

- Ilie Nastase este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din tenisul romanesc. A avut o viața amoroasa foarte bogata, dar acum sta ”singur cuc” la restaurant. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au pe fostul tenismen in timp ce și-a petrecut minute…

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- Kamara demonstraza inca o data ca este, fara indoiala, un tata minunat! Cantarețul ii este mereu alaturi micuțului și face tot ce-i sta in putinta pentru ca Leon sa treaca peste suferinta care il macina inca din momentul in care a vazut pentru prima data lumina zilei. Paparazzii celui mai tare site…