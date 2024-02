Iulian Dumitrescu își dă demisia din toate funcțiile de partid Președintele CJ Prahova , Iulian Dumitrescu, a fost acuzat de DNA de luare de mita și de fals in acte. Prim-vicepreședintele PNL , Iulian Dumitrescu, și-a anunțat demisia din toate funcțiile deținute in partid ca urmare a anchetei DNA. ”Avand in vedere existența dosarului in care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia sa demisionez din toate functiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legatura cu aceasta speța. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispozitia procurorilor toate informatiile si datele solicitate. Colaborez cu institutiile statului pentru a se lamuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

