- Pe contul de Twitter al Ukraine Weapons, specializat in publicarea de imagini provenite din surse deschise sau oficiale referitoare la armamentul folosit in Ucraina, au aparut imagini cu muniție fabricata in Romania folosita de armata ucraineana impotriva trupelor ruse. Din imaginile postate pe net…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Presedintele american Joe Biden indeamna luni Rusia si China sa ineapa negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, mai ales, are datoria sa dea dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina, si reitereaza ca administratia sa este pregatita "sa negocieze rapid"…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat miercuri pe contul sau de Telegram o harta care arata Ucraina dezmembrata. Potrivit lui Medvedev, aceasta harta a fost creata de „analiștii occidentali”.

- Doar pentru urmașii romanilor abandonați de statul roman in 1940 și expulzați in urma Dictatului de la Viena din casele lor nu se gasesc fonduri pentru plata indemnizațiilor! Guvernul Ciuca considera ca plata acestor indemnizații potrvit Legii 154, pune in pericol bugetul consolidat de stat și amana…

- Riscurile geopolitice provocate de invazia Rusiei in Ucraina si incertitudinile legate de pandemie au adus inflatia la maxime istorice, obligand guvernele, inclusiv in economii mari ca SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, sa ia masuri, potrivit news.ro.