Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati se numara printre institutiile care ar fi trebuit sa apere drepturile persoanelor internate in camine, inclusiv caminele groazei din Ilfov, spune deputatul USR Iulian Bulai. El acuza ca PSD si PNL…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Georgiana Pascu, reprezentanta organizației Centrul de Resurse Juridice, cea care sesizat inca de anul trecut problemele din centrele de batrani din Voluntari, anchetate acum de DIICOT, a povestit intr-un interviu pentru HotNews.ro cum s-au comportat autoritațile statului fața de situația oamenilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca s-a dispus un control al statului la toate caminele de batrani, informeaza AGERPRES . „Am discutat cu doi ministri, cred ca se impune un control al statului roman la toate caminele de batrani. Deja s-a dispus acest control”, a declarat Ciolacu, la Berlin,…

- "Centrul de Resurse Juridice monitorizeaza prin vizite neanuntate, de aproape 20 de ani, modul in care sunt respectate drepturile omului in institutiile privative de libertate in care se afla persoane cu dizabilitati.In perioada cuprinsa intre septembrie - noiembrie 2022 am vizitat neanuntat 3 centre…

- Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti si procurori ai DIICOT, in urma efectuarii unor perchezitii la mai multe azile, unde batranii, multi cu dizabilitati, erau batuti, infometati si pusi la munca fortata. „Facem precizarea ca, in acest moment, 56 de persoane au fost deja…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și-a pierdut dreptul de a face vizite inopinate in centrele pentru persoane cu dizabilitați dupa ce Ministerul Muncii a denunțat unilateral acordul. Ministerul susține ca ONG-ul ar fi incalcat protocolul. „Prin aceasta denunțare, ministrul Muncii da liber la abuzuri…