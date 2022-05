Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Brigitte Pastrama a facut declarații neașteptate despre soțul ei. Vedeta are mari planuri alaturi de afacerist. Ce a marturisit Florin Pastrama despre vedeta, dar și cat de mult s-a schimbat datorita ei.

- Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Stilista a lansat un atac dur la adresa „Zanei” dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.

- Dupa ce i-a criticat ținutele in cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de la Antena Stars, acum Oana Roman vine cu replica. Vedeta a ținut sa-i transmita cateva cuvinte dure creatorului de moda dupa ce a spus de aceasta ca nu are bun gust.

- Iulia Albu este foarte atenta atunci cand vine vorba de stil, iar in cadrul emisiunii Poliția Modei, vedeta are mare grija sa le „taxeze” pe persoanele cunoscute din țara noastra. Astazi, Adda a fost cea „criticata”. Ce parere are Iulia Albu despre stilul indragitei artiste.

- Ioana Simion a renunțat la divorțul de soțul ei, Ilie Nastase. Soția fostului tenismen a facut primele declarații despre motivul pentru care a luat aceasta decizie, avand in vedere ca era hotarata sa divorțeze de partenerul ei de viața.

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!

- Face ea ce face și mereu ajunge in centrul atenției. Recent, Iulia Albu a comentat stilul vestimentar al artistului Dorian Popa, dand carțile pe fața in ceea ce privește parerea ei despre felul in care se imbraca unul dintre cei mai indragiți influenceri din Romania. Ce sfat i-a dat experta emisiunii…