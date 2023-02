Stiri pe aceeasi tema

- Un careian declara ca a fost amendat pentru ca a parcat in loc interzis. Pe același loc parcheaza in ziua urmatoare mașina Poliției Locale. Este vorba de spațiul din spatele magazinului cu haine second de langa biroul Asirom și librarie. ,,Buna seara, aș dori sa va aduc la cunoștința cum legile se aplica…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a amendat cu 309.000 lei in luna decembrie pentru nereguli la solicitarea cererilor de despagubire și plata acestora, scrie Hotnews.ro . Intr-un anunț publicat doar pe site-ul ASF , instituția de stat a anunțat joi, 26 ianuarie, noi amenzi pentru mai…

- CARAS-SEVERIN – Membrii Federației Sindicatelor Silva vor organiza maine la sediul Guvernului un miting pentru „salvarea padurilor aflate in proprietatea statului”. La acțiunea de protest sunt așteptați circa 5.000 de membri de sindicat, inclusiv din Caras-Severin! Potrivit unui comunicat al Federației,…

- N-a terminat bine procesele cu fosta soție, Claudia Patrașcanu, ca Badalau Jr. s-a trezit cu un nou dosar la judecatorie, pentru ca ar fi incalcat termenii prevazuți intr-un contract semnat cu o instituție publica.

- Lasat in libertate, pentru ca faptele de corupție comise nu reprezinta un pericol pentru societate, Florin Valy Finiș, fostul șef de la Permise-Inmatriculari Suceava a fost prins in ofsaid de agenții de circulație din Neamț și, pentru a-și salva „carnetul”, a deschis un proces.

- Catalin Paștin, adjunctul șefului Poliției Capitalei, a avut probleme mari cu legea, dupa ce a facut o afacere cu „judecatoarea cu epoleți” Carmen Paștin, iar numele celor doi – care, culmea, nu sunt rude și chiar s-au judecat - apar, mai nou, intr-o plangere trimisa la Direcția Generala Anticorupție.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.…