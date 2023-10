Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave C-130 Hercules ale Fortelor Aeriene Romane au decolat, luni, de pe Baza 90 Transport Aerian "Comandor aviator Gheorghe Banciulescu", cu destinatia Bengazi, Libia, pentru a transporta a doua transa din ajutoarele pe care Romania le trimite ca asistenta internationala cu titlu gratuit catre…

- Ciclonul Daniel s-a mutat din sudul Europei in estul Libiei, unde a ucis cel putin sute de persoane. Fenomenul extrem, din punct de vedere al ploilor torentiale, a provocat nu doar inundatii devastatoare, dar a afectat si infrastructura tarii africane. Oficialii libieni au declarat stare de asediu inca…

- Adrian Ionuț Brincoveanu a fost numit in funcția de consul general la Haifa (Israel). In lumea mondena, acesta cunoscut drept partenerul Andreei Marin. El apare acum pe site-ul MAE in poziția de consul al Romaniei in Libia, cu precizarea ca Ambasada Romaniei in Libia a fost relocata la Tunis din cauza…

- Canicula se accentueaza și va persista toata saptamana. Meteorologii au emis cod galben de caldura sufocanta pentru 28 de județe și cod portocaliu pentru alte șase și municipiul București. Temperaturile vor atinge aproape 40 grade Celsius la umbra.

- Cel puțin doi oameni au murit dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a rasturnat in largul Tunisiei. Una dintre victime este un copil de opt luni, potrivit Reuters. Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 au fost salvate dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a rasturnat in largul coastei…

- Nume cunoscute ale muzicii folk romanesti, intre care Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Adrian Margineanu si Ducu Bertzi vor concerta la sfarsitul acestei saptamani la Brezoi, in cadrul festivalului "Baricada Folk", eveniment ce are loc pentru al patrulea an consecutiv in statiunea valceana…