- Andreea Balan este mai indragostita ca niciodata! De cateva luni bune, artista noastra se iubește cu un cunoscut tenismen de la noi, pe nume Victor Cornea. Ei bine, daca la inceput au vrut sa iși pastreze relația doar pentru ei, feriți de ochii lumii, iata ca, nu a durat mult timp și cei doi și-au asumat…

- Victor Cornea (29 de ani, 76 ATP la dublu) a vorbit deschis despre relația cu artista Andreea Balan (39 de ani). Cornea traverseaza o forma buna in 2023, caștigand 5 turnee Challanger la dublu: Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5. Jucatorul de tenis e de parere ca rezultate bune se datoreaza…

- Andreea Balan și Victor Cornea au parte doar de momente de senzație! Succesul lor nu se vede doar pe plan amoros, ci și pe plan profesional. In timp ce ea se menține una dintre cele mai talentate cantarețe din Romania, el este un jucator de tenis din ce in ce mai bun. Andreea Bilan este mandra de iubitul…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a castigat turneul BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, pentru al doilea an la rand, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe conationala Irina Begu cu 6-2, 6-3.

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi indragostiți sunt mai fericiți ca niciodata de cand nu se mai ascund și au facut relația publica. Recent, artista i-a facut o declarație de dragoste iubitului ei. Iata ce i-a transmis jurata de la Te cunosc de undeva…

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, a publicat pe contul de Instagram, noi imagini in care apare alaturi de Victor Vlad Cornea, iubitul ei. Se pare ca artista și-a gasit in sfarșit fericirea alaturi de alt barbat, dupa divorțul de George Burcea.In noile imagini de pe Instagram, Andreea și iubitul…

- Tenismenul roman Dragos Nicolae Madaras, care reprezinta Suedia, a castigat turneul Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, dupa ce l-a invins, sambata, in finala, pe Vlad Andrei Dancu, in doua seturi simetrice, cu 6-3, 6-3.Madaras…

- Chilianul Nicolas Jarry a castigat trofeul la Geneva. Jucatorul chilian de tenis Nicolas Jarry (54 ATP) a cucerit sambata trofeul la turneul ATP de la Geneva, dotat cu premii totale in valoare de de 562.815 euro, dupa ce l-a invins in finala, in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-1 pe bulgarul Grigor Dimitrov…