Iubitorii de natura vor putea admira covorul alb de flori din Poiana cu Narcise.

- Vineri, 29 aprilie, la "ZIUA n amiaza mare" invitati au fost reprezentanti ai Asociatiei Delta Dunarii, ai pescarilor, proprietari de pensiuni din Delta si autoritati locale din zona. ZIUA n amiaza mare are o frecventa saptamanala si poate fi vizionata pe pagina www.ziuaconstanta.ro si pe www.facebook.com…

- In acest weekend, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor intreprinde acțiuni specifice de asigurare a ordinii și siguranței publice, in 38 de locații pe timpul desfașurarii manifestarilor care vor avea loc duminica 17 aprilie, cu ocazia Floriilor și Paștelui catolic. …

- Jandarmii bistrițeni se vor afla in urmatoarea perioada in mijlocul cetatenilor prin asigurarea masurilor de ordine publica la manifestarile religioase prilejuite de Floriile ortodoxe si a sarbatorilor pascale catolice. Astfel, vor fi asigurate masurile de ordine publica in municipiul Bistrita, la Nasaud,…

- In acest sfarșit de saptamana, peste 100 de jandarmi se vor afla la datorie pentru a asigura masurile de ordine la o manifestare care va avea loc in data de 12 martie in municipiul Campulung, dar și la competiții sportive din județul nostru. Maine, la Campulung, de la ora 19.00, se organizeaza o acțiune…

- Polițiștii și jandarmii care fac permanența in Vama Siret au decis sa nu lase nemarcata Ziua Femeii chiar și in aceste imprejurari extrem de dificile.Polițiștii și jandarmii au imparțit femeilor ucrainence flori, simboluri ale feminitații și pacii, sub sloganul "Solidari cu Ucraina. Impreuna ...

- In ciuda decorului de iarna, polițiștii pietreni au derulat astazi, 8 martie, acțiunea de acum tradiționala de a oferi flori femeilor de la volan. Cu buchete mari de trandafiri galbeni, polițiștii Serviciului Rutier Neamț insoțiți de lucratori ai Registrului Auto Roman au tras pe dreapta șoferițele…

- Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni. Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca victima a suferit o criza, in urma unei afectiuni cronice din cauza careia a fost la un…

