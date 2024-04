Stiri pe aceeasi tema

- George Nicolescu a plecat spre ”Eternitate”, cea cantata intr-o melodie a sa știuta de generații. ”Eternitate, iubirea ta/ Noian de vise mareața stea/ Ce stralucește in infinit/ Fara sfarsit”. ”Singura lumina pe care o vad este cea a a credinței in Dumnezeu”, este marturisirea emoționata pe care ne-a…

- Liviu Varciu a fost primul iubit al Claudiei Patrașcanu! Cei doi au avut o relație pe vremea cand aveau frumoasa varsta de 19 ani. Artista a vorbit despre vremea cand au fost impreuna. Iata ce a declarat fosta soție a lui Gabi Badalau!

- Silviu Stanculescu, actorul roman remarcabil, s-a stins din viața la data de 23 octombrie 1998, dupa ce timp de peste 40 de ani a fascinat publicul cu prezența sa distincta și cu vocea sa puternica, atat pe scena, cat și pe ecran. Cunoscut ca un barbat frumos, a trait o viața indragostita de colega…

- Vladuța Lupau, cantareața numarul unu a Clujului, a fost prezenta la meciul Acs Avantul Bizonii impotriva FC Bonțida, finala Cupei Romaniei, zona Gherla. Indragita Vladuța Lupau a fost la meci cu fiul ei și i-a facut poze celui mic alaturi de Adrian Rus, soțul ei, care aparat buturile celor…

- Este una dintre cele mai cunoscute actrițe ale noii generații. De la o varsta frageda a cunoscut succesul datorita talentului ei. A fost implicata in diverse proiecte TV de-a lungul carierei sale. Pe langa actorie, fetița din imagine are și o voce de invidiat. Cine este fetița din imagine? In prezent…

- Daca pe plan profesional totul ii merge ca pe roate, Bibi ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și despre viața personala, mai precis viața amoroasa. Cantareața ne-a spus ca nu are iubit, insa ne-a enumerat calitațile pe care le cauta la viitorul partener. Cum trebuie sa fie tanarul care…

- Andreea Balan traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale alaturi de iubitul ei, Victor Vlad Cornea. Artista a fost nevoita sa se separe pentru o perioada de tanarul jucator de tenis.Din primavara anului trecut, soarele a rasarit pe strada Andreei Balan. Cantareața, care face parte…

- Probleme grave pentru Taylor Swift! Celebra cantareața ar fi harțuita de un fan, iar acest lucru i-ar aduce o mulțime de probleme. Artista este speriata și vrea sa ia masuri impotriva lui. Iata ce s-a intamplat și cat de mare este pericolul in care a ajuns!