Iubesc copacii dar și creditele nebancare Daca ești la Facultatea de Geografie, pun pariu ca iubești natura, vegetația, biosfera, fauna din toate zonele lumii și faci tot posibilul sa protejezi mediul inconjurator prin reciclare, prin adunarea deșeurilor din parcuri sau din locuri publice impreuna cu ceilalți colegi din facultate și chiar protejezi vegetația și animaluțele pe care le intalnești. Faci destule lucruri pentru a imbunatați mediul, pentru a-l proteja și pentru a combate poluarea lui insa ai vrea sa faci mai mult de atat. Poate te-ai gandit la mai multe metode de a proteja mediul, i-ai sfatuit și pe prietenii tai sau pe familia… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, de 23 și 28 de ani, au fost raniți dupa ce au cazut joi la amiaza de pe o cladire din Cluj-Napoca Incidentul s-a produs in jurul orei 13. Cei doi efectuau lucrari de renovare a cladirii Facultații de Geografie și au cazut de la o inalțime de aproximativ 10 metru, cu un …

- Consiliul National al PLUS a validat, miercuri, propuneri ale partidului in funcții guvernamentale, pentru șeful Cancelariei premierului Florin Cițu fiind nominalizat Sergiu Horia Hossu. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul CițuConsilier local in Cluj-Napoca,…

- Reticenta in a se expune public si adepta a intimitatii vietii personale si profesionale, Dorina Damian a acceptat, cu greu, sa-si prezinte, pe scurt, viata. Nascuta la Varatec (Agapia), Lady Wow, asa cum o cunosc majoritatea clientelor sale, a absolvit Liceul „Petru Rares” din Piatra Neamt si Facultatea…

- Profesorul univ. dr. Ioan Ianoș, de la Facultatea de Geografie a Universitații din București, explica intr-un comentariu pentru Școala 9 ce inseamna universitatea romaneasca moderna și criteriile de promovare, dar și felul in care finanțarea scade pregatirea studenților și crește indulgența profesorilor.…

- O tanara din Kenya, de profesie inginer, a reușit sa puna pe picioare o fabrica in care amesteca nisipul cu plastic de la ambalaje de lapte, sampon sau pungi de cereale, pe care il recicleaza, și topeste materia prima rezultata la temperaturi inalte si o modeleaza sub forma

- Uneori, cu totii avem nevoie de un mic sprijin financiar pentru a ne duce ideile si planurile la bun sfarsit ori pentru a ne imbunatati calitatea vietii prin diverse cursuri educationale, organizandu-ne astfel mai bine viitorul. Asadar, poti lua si tu in calcul optiunea de aplicare pentru credite rapide…

- Consiliul Permanent al UDMR a decis in ședința de marți, desemnarea secretarilor de stat in șase ministere. Potrivit deciziei CP, propunerile UDMR pentru aceste funcții sunt urmatoarele: Kallos Zoltan la Ministerul Educației și Cercetarii. Kallos Zoltan s-a nascut in data de 1 decembrie 1979…

- Costel Alexe 1 of 3 Șeful liberalilor ieșeni este cel mai elocvent exemplu de trepaduș politic care parvenit in viața fara nicio competența profesionala. Școli neterminate, diplome cumparate, ascensiuni pe funcții de demnitate publica pentru care nu il recomanda nimic și o avere uriașa obținuta in…