„It’s Not Unusual”: Ce nu știați despre Tom Jones (VIDEO) Sir Thomas Jones Woodward, cunoscut sub numele Tom Jones, s-a nascut la 7 iunie 1940, in Pontypridd, Țara Galilor. In martie 1957, Tom Jones s-a casatorit cu prietena sa din liceu, Melinda Trenchard, iar cand cei doi aveau doar 17 ani vine pe lume singurul lor copil, Mark Woodward. In 1963, Tom Jones devine vocalist in trupa Tommy Scott and the Senators, cu care canta o perioada la Young Men Club Association din localitatea Cwmtillery din Marea Britanie, potrivit bestmusic.ro. A inregistrat in 1964 single-ul ”Chills and Fever”, iar urmatorul, ”It’s Not Unusual”, lansat in anul 1965 și scris impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

