- Politistii din Sindicatul Europol au explicat, intr-un comunicat, ca noua decizie CNSU ii obliga pe agenti sa verifice tipurile de masti purtate de romani pe strada, iar daca nu sunt conforme sa ii amendeze. „Ca urmare a ultimelor decizii ale CNSU luate in aceasta dimineața, se reintroduce obligativitatea…

- Masca de protecție chirurgicala sau FPP2 va deveni obligatorie in toate spațiile frecventate de oameni, din momentul in care incidența trece de 1 la mie. De asemenea, masca textila va fi interzisa odata cu publicarea ordinului.Asta inseamna ca trebuie purtata pe strada, in stații și in toate locurile…

- Pe perioada declararii urgenței de sanatate publica de interes național maștile de protecție se comercializeaza la prețuri de achiziție sau prețuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depașește 20%. Precizarea este facuta de Ministerul Sanatații într-un raspuns pentru IPN, în…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, modificarile aduse Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, dupa ce Parlamentul a modificat proiectul respectiv, in conformitate cu observatiile formulate in cererea de reexaminare. In noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis solicita…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, care a avut loc ieri, 11 noiembrie 2021, pe raza municipiului Blaj, au fost legitimate 98 de persoane, au fost verificate 49 de autovehicule și au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale la Legea 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protecție…

- Este vorba despre procesul in care un constantean, tatal a doi copii din clasele primare, a solicitat revocarea prevederii prin care elevii si personalul didactic, auxiliar sau nedidactic trebuie sa poarte masca de protectie in permanenta. Dosarul 113 36 2021 a fost solutionat de Completul C9 Fond continuitate…

- Zece mii de maști de protecție a distribuit in mod gratuit Poliția Locala de-a lungul intregii saptamani. Maștile au fost primite ca sponsorizare de Primaria Campina, Poliția Locala atașand la fiecare set de trei maști și o informare cu masurile de protecție sanitara care trebuie respectate in acesta…