- Traficul feroviar este complet oprit, vineri, pe raza SRCF Brasov, intre Apata si Augustin, dupa ce o basculanta a rupt consolele liniei de contact, potrivit news.ro”Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA va informeaza ca traficul feroviar este temporar oprit, pe raza SRCF Brasov, intre Apata…

- Cel puțin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineața din cauza inchiderii liniilor in apropiere de Londra. Un tunel feroviar a fost inundat, iar deblocarea lui ar putea dura toata ziua.

- Furtuna PIA care s-a dezlanțuit in țara noastra cu puterea unui uragan face prapad! Ninsoarea abundenta și viscolul au blocat mai multe drumuri din țara, in timp ce vantul a doborat copaci pe sinele de cale ferata.

- Un grav accident pe calea ferata a avut loc, duminica seara, in Italia. Doua trenuri, un Freccia Rossa și un tren regional, s-au ciocnit de-a lungul liniei de cale ferata Bologna-Rimini, in zona Faenza (Ravenna), intre Castelbolognese și Forli. Accidentul, soldat cu 17 raniti. Coliziunea, la mica viteza…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anulat procedura privind achiziția a 12 automotoare in tracțiune electrica pe baza de pile de combustie cu hidrogen, in condițiile depunerii unei singure oferte, neconforma pe componenta tehnica, de catre Asocierea S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. (lider) și Linde…

- Doua cisterne rasturnate și alte șapte deraiate de pe linia ferata blocheaza traficul CFR. Motorina dintr-o cisterna s-a scurs pe domeniul public și va fi necesara o acțiune de decontaminare.

- Florin Birta, primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, și Mircea Malan, vicepreședintele administrației județene din Bihor, au prezentat un proiect pentru o noua rețea de trenuri metropolitane, printr-o noua alternativa de transport public, tram-train-uri.…

- Aceste 37 de trenuri, aflate in prezent in productie, sunt primele trenuri electrice de pasageri noi achizitionate in Romania. ”Alstom, lider global in mobilitate inteligenta si sustenabila, investeste peste 50 de milioane de euro pentru infiintarea unui depou de ultima generatie in Bucuresti, pentru…