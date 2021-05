Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie (45 de ani) a vorbit despre rolul ei din filmul Those Who Wish Me Dead, care se va lansa in mai 2021, și despre cum divorțul de actorul Brad Pitt (57 de ani) i-a influențat cariera. Angelina și Brad au format un cuplu intre anii 2004 și 2016. Fosta pereche are șase copii, trei adoptați,…

- Smiley și Gina Pistol traiesc una dintre cele mai fericite perioade din viața lor. Au devenit parinți in urma cu o luna, așa ca majoritatea timpului il dedica mezinei familiei, lui Josephine. Cei doi s-au fotografiat recent, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare. Gina Pistol a nascut pe 9…

- Clujul e tot mai verde. O spune primarul, vad si clujenii si le place. Ceea ce nu le place, insa, e faptul ca au ramas cu gunoiul in drum de cam multisor dupa ce si-au curatat gradinile.

- Raluca Turcan a mers, vineri, cu metroul.Intrebata cand a mers ultima data cu acest mijloc de transport, Raluca Turcan a precizat: „Sa știți ca nu e foarte mult timp pentru ca fiul meu este destul de trist ca atunci cand mergea la școala mergea pe jos și nu avea ocazia sa mearga cu metroul. Atunci,…

- Adrian Vasile, antrenorul echipei din Capitala, prefațeaza duelul de sambata cu SCM Ramnicu Valcea din optimile de finala ale Ligii Campionilor In ultimii ani, rivalitatea dintre SCM Ramnicu Valcea și CSM București a dat naștere la meciuri tari și la pasiuni aprige. Dupa ce s-au duelat saptamana trecuta…

- Se spune ca cartofii nu sint deloc folositori – ingrașa, iar aceasta e rau pentru inima. Si ca ouale nu trebuie consumate mai mult de doua ori pe saptamina – au mult colesterol. Nocivitatea cartofilor, precum si a oualor, este exagerata. Intr-adevar, cartofii pot da rapid o senzație de sațietate. Oare…

- O fetița de 12 ani a devenit profesoara pentru zeci de copii dupa ce pandemia de COVID-19 a forțat școlile sa se inchida. Zilnic, cate 30 de copii din Atmidah, un sat care se afla la aproximativ 80 de kilometri distanța de Cairo, capitala Egiptului, se aduna pe o strada ingusta și participa la orele…

- Loredana a lansat provocarea "Am/N-am" pentru echipa de la Neatza cu Razvan și Dani, dar și ea a fost pusa la testul adevarului. Cantareața a dezvaluit unde nu ii place sa fie atinsa, nici macar la o ședința de masaj.