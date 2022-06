Îţi mulţumesc, prietene! Uite, incep azi chiar asa: iti multumesc, prietene! Iti multumesc! Te mira si te ia prin surprindere, stiu, gestul meu. Dar te si bucura, te incanta, te copleseste, stiu… Pai daca nu iti cunosc eu reactiile, la nervi, la bucurie, la busituri, la lucruri sensibile, la taifasuit, la orice din lumea asta, cine sa le mai cunoasca? Ne stim, cum ar veni, din cretacic, am vazut, am auzit, am trecut impreuna prin multe, si nu au fost, obiectiv vorbind, numeroase momentele in care m-am pus ca sa zic asa, cu multumirile pe tine. Dar azi, nu stiu, volens – nolens, iti multumesc, prietene. Ce sa zic, m-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

