- Pentru ca sunt șanse mari ca tu sa fii destul de atașat de locuința ta, o privire obiectiva, din exterior, iți poate fi de ajutor in poziționarea corecta a anunțului de vanzare Acte necesare vanzarii unui apartament, in 2020 Daca plata onorariului notarial cade, de regula, in sarcina…

- La finalul anilor ’90 – inceputul anilor 2000, casele inteligente pareau ceva de domeniul fantasticului. Progresul tehnologiei le-a transformat in realitate si acum putem face lucruri care candva pareau uimitoare. Și o putem face fara prea mari eforturi, scrie casa-gradina.ro . Dezvoltarile tehnologice…

Ziua nunții este una dintre cele mai importante din viața ta și, cu siguranța, vei dori sa arați și sa te simți extraordinar. Insa, pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie sa fii complet...

- Indiferent daca locuiești intr-un apartament sau te bucuri de o casa cu dimensiuni generoase, baia are un loc special in orice locuința. Chiar daca pare greu de crezut, este incaperea de la care pleaca schițarea intregii arhitecturi, intrucat aici trebuie sa existe comunicarea cu sistemul de canalizare.…

- Fara indoiala, in zilele de astazi tehnologia este prezenta la orice pas. Pornind de la o mare selectie de smartphone-uri si aparate de gatit, pana la gadgeturi uimitoare care sprijina sanatatea, exista o multime de inovatii in jurul fiecarei persoane. Cu toate acestea, cand vine vorba de bunastarea…

- Cauți de multa vreme un telefon care sa te reprezinte, sa faca fotografii și video-uri calitative și care sa nu necesite incarcare din ora in ora? Ei bine, avem o soluție pentru tine! Iți prezentam nu unul, ci chiar trei smartphone-uri, care iți vor indeplini și chiar depași toate așteptarile. Vestea…

- Atunci cand ne gandim la o noapte in cazinou, avem o imagine prestabilita in minte, incarcata de mister și stralucire. Jucatori pasionați in ținute elegante care pariaza la mese cu jocuri clasice de poker sau blackjack, oameni care striga entuziasmați așteptand cu nerabdare rezultatul ruletei sau coloratele…

Atunci cand ești proprietarul casei tale, iți dorești sa poți repara fiecare neajuns fara a apela la un specialist. Poți face asta din pasiune, din economie, sau pentru ca iți dorești sa iți testezi...