- Polițiștii sunt tot mai aproape de a-l identifica pe calaul Mirelei, femeia omorata și tranșata pe campul din satul Olteni, din apropierea Autostrazii A1. Un afacerist turc a devenit principalul suspect in cazul crimei odioasei. Joi, 11 aprilie, anchetatorii au descins in cartierul Rahova, din București,…

- Operațiunea de capturare a criminalului Mirelei, femeia care a fost gasita decedata langa autostrada, este in plina desfașurare.Polițiștii și mascații au descins in cartierul Rahova, la casa unui afacerist turc, care arata ca o adevarata fortareața.

- Campionul la ciclism, Catalin Manea, a pus bazele primului club de ciclism pentru copiii din județul Dambovița. LIVING BIKE Kids Targoviște va incepe primele antrenamente la finalul acestei luni. Pot fi inscriși copii cu varste intre 5 și 15 ani, iar antrenamentele vor avea loc in weekend. Prețul unei…

- La data de 5 martie 2024, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca NEGREA ANA-MARIA și PETRUȚ CALINA MARIA, ambele in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca au plecat de la locuințele lor in cursul zilei de azi, 5 martie a.c., in jurul orei 15.00 și nu s-au intors pana…

- Panica in comuna Ludești, miercuri la orele amiezii! Un proiectil a fost gasit in curtea școlii din satul Telești, ceea ce a creat momente de frica pentru cei din zona. Elementul de muniție ar fi fost observat in timp ce se plantau flori. Au fost evacuați aproximativ 130 de elevi, iar zona a fost balizata…

- Scene șocante la Vaslui! Doua femei, mama si fiica, gasite decedate in casaDoua femei cu varste de 82 de ani, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuinta din comuna Stefan cel Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit…