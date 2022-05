Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar putea oferi Romaniei sprijin pentru eliminarea minelor rusești din Marea Neagra, a anunțat joi premierul italian Mario Draghi, potrivit ANSA , citat de Observator . De asemenea, italienii analizeaza opțiunea de a suplimenta numarul militarilor din Ungaria si Bulgaria. Intr-un discurs rostit…

- Majoritatea țarilor din Europa Centrala și de Est știu acum, dimpreuna cu națiunile pe care le reprezinta, ca infrangerea Rusiei putiniste reprezinta adevaratul sfarșit al celui de-al Doilea Razboi Mondial și șansa lor majora de a se integra durabil in destinul colectiv al civilizației euro-americane.…

- Invadarea Ucrainei, pe care presedintele rus Vladimir Putin o numeste "operatiune militara speciala" pentru "demilitarizarea" si "denazificarea" tarii vecine, a alimentat temerile privind securitatea in statele situate pe flancul estic al NATO, noteaza agentia de presa britanica.Alianta a raspuns prin…

- Klaus Iohannis a declarat, joi seara, in cadrul NATO și al Consiliului European, ca Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice trebuie sa fie puternic, deoarece o aparare puternica „este singura garantie pentru noi, pentru intreaga Europa” in fața agresorului – Rusia. „Am subliniat atat in cadrul NATO…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a precizat, joi, pentru Agerpres , ca din cele patru grupuri de lupta aprobate de NATO vor deveni complet functionale „intr-un orizont relativ scurt de timp”, cel din Romania fiind cel mai avansat. „Se cunoaste componenta acestui grup de lupta, a compozitiei…

- Liderii NATO au decis la summit sa continue sprijinul pentru Ucraina și sa sancționeze și mai dur Rusia. „Astazi, liderii NATO au cazut de acord asupra faptului ca trebuie sa continuam sa asiguram sprijin pentru Ucraina. (…) Vom intari apararea aliata, liderii au aprobat detasarea celor patru noi batalioane…

- "NATO a cazut de acord ca trebuie sa acordam sprijin mai mare Ucrainei, vom continua cu sancțiuni fara precedent contra Rusiei și ne vom axa pe aparare.Avem 4 grupuri de lupta in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, deci vom avea 8 in total, de la Marea Baltica la Marea Neagra.MIȘCARI DE EFECTIVE…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut miercuri Chinei sa condamne invadarea Ucrainei de catre Rusia. Cu o zi inainte de summitul NATO de la Bruxelles, Stoltenberg a subliniat ca membrii NATO se confrunta cu un mediu de securitate fundamental schimbat, in care guvernele autoritare sunt…