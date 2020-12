Italienii vor reduce cu 31% bugetul alocat alimentelor şi băuturilor de Crăciun Italienii intentioneaza sa cheltuiasca in acest an cu aproape o treime mai putini bani pe mancare si bautura pentru reuniunile de familie din perioada Craciunului, potrivit unui sondaj publicat marti, relateaza dpa.



Italienii isi vor reduce bugetele cu 31% fata de anul trecut, potrivit unui sondaj al institutului IXE comandat de sindicatul agricol italian Coldiretti.



In medie, gospodariile italiene intentioneaza sa cheltuiasca 82 de euro (100 de dolari) pentru mesele festive, cea mai mica suma "din ultimul cel putin un deceniu", a indicat Coldiretti intr-un comunicat.

