CNAIR a decis rezilierea contractelor pe care le avea in derulare cu constructorul Tirrena Scavi din cauza ca italienii aveau proiecte incepute și aduse abia la 20% din total. „Avand in vedere slaba mobilizare si incapacitatea financiara a constructorului italian Tirrena Scavi de a continua proiectele pe care le deruleaza, managementul CNAIR a luat decizia de a rezilia contractele incheiate cu acest antreprenor. Precizam ca la constructia Variantei de Ocolire Timisoara Sud sunt intarzieri majore in raport cu termenul de finalizare. Termenul contractual al acestui obiectiv a fost depasit cu mult,…