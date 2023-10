Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Giovanni Costantino este noul antrenor al echipei de fotbal FC U Craiova, a anuntat clubul din Banie, luni seara, pe pagina sa de Facebook.Costantino (39 ani) si-a inceput cariera la o echipa de juniori a clubului finlandez FC Futura, apoi a fost secundul lui Marco Rossi la Honved si la…

- Vestea șoc a zilei in fotbal vine din Banie, acolo unde Marius Croitoru nu va mai ajunge in cele din urma la FC U Craiova. Adrian Mititelu nu a fost mulțumit de singura posibilitate prin care tehnicianul ar fi putut fi trecut in acte la club.

- FCU Craiova - Hermannstadt 1-1. Marius Maldarașanu, antrenorul sibienilor, a analizat remiza echipei lui, obținuta in Banie. Madarașanu s-a aratat mulțumit dupa a șaptea remiza a echipei lui in acest sezon din SuperLiga și a declarat ca jucatorii lui Hermannstadt au fost istoviți dupa meci. Maldarașanu:…

- Paul Raducan a fost numit antrenor principal al echipei de fotbal FC U 1948 Craiova, a anuntat, joi, clubul din Banie pe pagina sa de Facebook. Tehnicianul a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2024 și se va ocupa de pregatirea echipei alaturi de Florin Dragan, Dan Vasilica si Vali David. Paul…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a comentat infrangerea umilitoare cu FCU Craiova, echipa antrenata de preparatorul fizic Dan Vasilica, scor 0-4. Resemnat, Hagi a descris jocul de astazi drept „o lecție de fotbal” predata de catre FCU Craiova. Antrenorul campioanei a repetat…

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu FCU Craiova de vineri, contand pentru etapa #7 din Superliga. FCU Craiova - Rapid se joaca vineri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Italianul a spus ca e derutat…

- Nicolae Dica s-a desparțit de clubul din Banie! Clubul de fotbal FC U Craiova si antrenorii Nicolae Dica si George Cotiga au incheiat de comun acord contractul de colaborare, a anuntat, sambata dimineata, gruparea din Banie pe pagina sa de Facebook. Dica preluase echipa patronata de Adrian Mititelu…

- Tehnicianul Nicolae Dica si-a reziliat contractul cu FC U Craiova 1948, dupa o luna de la numire, a anuntat, sambata, clubul craiovean pe contul de Facebook. Adrian Mititelu este la al doilea antrenor ”executat” in acest sezon, portughezul Joao Janeiro plecand inainte de inceperea campionatului și dupa…