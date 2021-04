Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cunoscut drept „Robinson Crusoe al Italiei” dupa ce a locuit singur pe o insula din Marea Mediterana timp de mai bine de 30 de ani a anunțat ca va ceda în sfârșit presiunilor autoritaților și se va muta într-un apartament, relateaza The Guardian.Mauro…

- Un sucevean in varsta de 37 de ani s-a stins din viata dupa ce a cazut de pe cal, la Herghelia Lucina, din comuna Moldova Sulita a judetului Suceava. Teribilul accident nu poate fi pus pe seama lipsei de experienta a calaretului, pentru ca acesta facea echitatie de 10 ani, potrivit monitorulsv. Sambata,…

- Mica insula portugheza Corvo, aflata in Arhipelagul Azore, a vaccinat aproape toți cei 400 de locuitori anti-COVID, iar in curand va ajunge la imunitatea de turna, a anunțat singurul doctor al insulei, potrivit Reuters . Vestea a fost intampinata cu bucurie in aceasta zona. Doctorul Antonio Salgado…

- Primaria Municipiului Iași, alaturi de Ateneul Național din Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași și Centrul Municipal de Memorie Vizuala din Iași organizeaza in luna martie doua expoziții de fotografie aparținand artistului fotograf Ozolin Dușa: Expoziția „Femeie, ochii tai ma…

- Fostul candidat PNL la primaria Sectorului 3 din Capitala, Adrian Moraru a publicat pe Facebook un mesaj al candidatului USR-PLUS pentru functia de prefect al Capitalei, Alin Stoica, care, la finalul anului trecut, il ironiza pe Nicusor Dan. „Eu cred ca independentul care sustine acum PNL va disprarea…

- Tragediile se țin lanț, iar oameni nevinovați mor in fiecare zi. Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața in cursul zilei de ieri, in timp ce se afla la munca. Unul dintre martorii decesului baiatului a fost chiar tatal sau. Cum a survenit moartea tanarului In timp ce sapa un șanț adanc de […] The post…

- Spune-mi ceva din viața ta: o noutate, o veste, un news, poftim! Auzi? Ceva care sa fie numai al tau, neștiut, neimpartașit, o exclusivitate mondiala, galactica, stelara! Nu-mi povesti despre ciupercile poloneze, foarte bune!, pe care le-ai gasit la supermarket mai ieftine cu 8 lei kilul decat ciupercile…

- Lucian Pinzaru, unul dintre actorii emblematici ai Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” din Galați, a decedat in cursul zilei de marți, acesta fiind rapus de o boala necruțatoare. Vestea tragica a decesului actorului de doar 53 de ani, a fost transmisa de reprezentanții instituției, prin tr-un mesaj public,…