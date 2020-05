Italia vrea să creeze un fond de 44 mld. euro, pentru a prelua companiile strategice lovite de coronavirus Italia vrea sa creeze un fond de 44 mld. euro, pentru a prelua companiile strategice lovite de coronavirus Trezoreria Italiei intentioneaza sa creeze un nou fond, de 44 de miliarde de euro, cu resurse initiale de cel putin patru miliarde de euro, pentru a achizitiona participatii in companiile strategice ale tarii. Principalele industrii italiene au fost puternic afectate de măsurile de izolare adoptate pentru a stopa răspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar autorităţile de la Roma vor să le apere de potenţiale preluări ostile. Potrivit unor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

