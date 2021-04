Italia: Uşoară îmbunătăţire a situaţiei pandemiei de COVID-19 Situatia pandemica din Italia s-a imbunatatit usor dupa saptamani de restrictii mai severe, au precizat vineri autoritatile sanitare, avertizand insa ca infectiile scad intr-un ritm gradual, informeaza DPA. Rata de incidenta la nivel national in ultimele sapte zile a scazut la circa 232 de cazuri la 100.000 de locuitori pentru intervalul 22-28 martie. In perioada anterioara, s-au inregistrat 240 de cazuri. Expertii care au luat cuvantul vineri la Ministerul Sanatatii in cadrul informarii saptamanale despre pandemie au spus ca sunt in continuare ingrijorati de numarul pacientilor COVID-19 din spitale,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

