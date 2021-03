Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a anuntat luni expulzarea a doi diplomati rusi dupa descoperirea unei presupuse retele de spionaj in favoarea Moscovei, o decizie care intervine intr-un context tensionat intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "Ministerul bulgar al Afacerilor Externe a declarat persona…

- „Inca o data ar putea fi necesar sa declaram diplomații ruși ca persoane nedorite”, a precizat premierul bulgar Boyko Borissov. Acesta a solicitat Rusiei sa nu mai spioneze in tara sa. Solicitarea vine la o zi dupa ce procurorii au inculpat sase persoane pentru spionaj in favoarea Moscovei, potrivit…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata de Elon Musk președintelui Vladimir Putin de a purta o discuție pe rețeaua sociala Clubhouse nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe detalii, relateaza Reuters și National Post.CEO-ul Tesla prezentase…

- „Presupun ca suntem gata (sa taiem legaturile cu UE – n.r.) in cazul in care vedem din nou – așa cum am vazut și inainte – ca sancțiuni care ne slabesc economia sunt impuse in zonele cele mai vulnerabile. Inca o data, nu vrem sa ne izolam de restul lumii, dar trebuie sa fim gata pentru acest lucru.…

- Germania, Suedia si Polonia au anuntat luni ca vor expulza cate un diplomat rus in replica la deciziile anuntate vineri de Rusia, in timp ce seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se afla intr-o vizita oficiala la Moscova, relateaza Reuters si AFP. Ministerul de Externe german…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…