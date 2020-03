Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la finalul sedintei CSAT pe tema COVID – 19, ca vor fi suplimentate masurile de control la punctele de trecere a frontierei, indiferent de tipul acestora si ca Guvernul va pune a dispozitie resursele financiare pentru achizitionarea materialelor sanitare si a medicamentelor.…

- Medicii de familie pot elibera, incepand de ieri, concediu medical pentru persoanele aflate in carantina din cauza coronavirusului – in centrele speciale amenajate de statul roman sau in autoizolare la domiciliu. Ministerul Sanatații a transmis luni dupa-amiaza catre medicii de familie metodologia de…

- Italia este noul Wuhan al Europei! Sunt confirmate 7 decese din cauza coronavirusului, iar numarul celor infectați a ajuns la 220. Guvernul de la Roma a luat masuri draconice in zonele afectate din nordul țarii, Lombardia și Veneto. Aici se afla peste 300.000 de romani.

- Elevi din Alba Iulia in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Autocarul cu cei 45 de elevi și sase profesori de la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia au ajuns dupa miezul nopții în Alba Iulia, acolo unde au fost preluați de o echipa a Directiei de Sanatate Publica…

- Guvernul va discuta pe tema raspandirii coronavirusului in urmatoarea sedinta, iar sectorul turistic va fi cu siguranta afectat in acest an, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care se ocupa si de gestionarea sectorului turistic. El a…

- Incepand de anul viitor, circa 1,3 milioane de pensionari care primesc pensii mici vor incasa un supliment, masura urmand sa coste 1,3 miliarde de euro pe an, conform proiectului de lege adoptate in consiliul de ministri. „Crearea acestei pensii minime va contribui la o mai mare justitie sociala…

- Guvernul va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Nu trebuie sa raspandim panica, ci sa fim pregatiți, spune ministrul Sanatații, Victor...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vorbeste, la Adevarul Live, despre problemele sistemului de pensii: are Guvernul bani pentru a acoperi majorarea punctului de pensie cu 40%?, lege ramasa in urma guvernarii PSD. Intra actualul sistem in colaps daca nu creste varsta de pensionare? Vor fi abrogate…