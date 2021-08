Italia, una dintre puterile occidentale cele mai angajate in Afganistan, si-a incheiat operatiunile de evacuare de pe aeroportul din Kabul, a anuntat vineri ministrul italian al afacerilor externe Luigi Di Maio, informeaza AFP. "Avionul care va aduce in Italia, pe langa civili afgani, pe consulul nostru Tommaso Claudi si ambasadorul (NATO in Afganistan) Stefano Pontecorvo, precum si militari care se aflau la fata locului, tocmai a decolat", a scris Di Maio pe contul sau de Twitter. In timpul unei conferinte de presa comune pe care a avut-o la inceputul dupa-amiezii cu omologul sau rus Serghei…