Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii italieni i-au ridicat joi imunitatea fostului ministru de interne Matteo Salvini, ceea ce deschide calea trimiterii sale in judecata sub acuzatii privind sechestrarea de migranti, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: ONU le cere statelor sa NU profite de pandemie…

- Senatorii italieni i-au ridicat joi imunitatea fostului ministru de interne Matteo Salvini, ceea ce deschide calea trimiterii sale in judecata sub acuzatii privind sechestrarea de migranti, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 149 de senatori au votat pentru ridicarea imunitatii si 141…

- Fostul ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a ramas joi fara imunitate parlamentara, ceea ce permite deschiderea caii de trimitere in judecata pentru acuzații privind sechestrarea de migranți, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Un numar de 149 de senatori au votat pentru ridicareaimunitatii…

- Cel putin 20 de migranti africani au murit in largul Tunisiei, in naufragiul unei ambarcatiuni in care se aflau mai mult de 50 de persoane, transmite Reuters, citand un oficial tunisian.Cadavrele au fost gasite marti, in largul orasului Sfax, a indicat el, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat…

- Papa Francisc ii indeamna pe angajatori sa respecte demnitatea angajaților, in special a lucratorilor migranți, chiar daca afacerile pe care le conduc intampina dificultați economice provocate de criza pandemiei de coronavirus.”Este adevarat ca aceasta criza afecteaza pe toata lumea, insa demnitatea…

- Italia planuieste sa acorde permise de munca catorva mii de migranti fara acte pentru a-i ajuta pe agricultori sa faca fata epidemiei de COVID-19, care a intrerupt fluxul de mana de lucru ieftina din strainatate, a declarat marti o sursa politica citata de Reuters. Planul in acest sens, care este…

- Echipa Sassuolo este prima din Serie A care a revenit la antrenamente dupa relaxarea restrictiilor impuse de autoritatile din Italia in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres. Gruparea a postat pe contul sau de Twitter un filmulet in care apar mai multi jucatori antrenandu-se…