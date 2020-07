Italia: Referendum pentru reducerea numărului de parlamentari Guvernul italian a stabilit un referendum național privind reducerea numarului de parlamentari pentru 20 și 21 septembrie, iar alegerile din șase regiuni vor avea loc probabil la aceeași data, potrivit AFP.

Acest referendum, inițial programat pentru 29 martie, precum și alegerile regionale, care trebuiau sa aiba loc în mai, au fost amânate din cauza pandemiei de Covid-19.

Deputații italieni au adoptat în octombrie o reforma constituționala radicala, reducând cu aproximativ o treime numarul parlamentarilor, o promisiune electorala a Mișcarii 5 Stele (M5S, antisistem)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

