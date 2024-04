Stiri pe aceeasi tema

- Italia urmeaza sa primeasca 300 de muncitori emigranti din Liban, Coasta de Fildes si Etiopia, care nu vor avea statutul de refugiati, conform unui proiect pilot promovat de organizatia caritabila Community of Sant'Egidio, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Un sofer roman de 21 de ani din Arad este cercetat penal dupa ce, in noaptea dintre 3 și 4 aprilie, a fost prins ca incerca sa scoata din tara 12 migranti din Sri Lanka. Acesta i-a ascuns in cutii de lemn in care ar fi trebuit sa fie piese auto pentru a ajunge in Italia, conform Agerpres.

- Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Piata este agitata de recoltele slabe obtinute…

- Jose Peseiro (63 de ani) și-a terminat contractul cu selecționata Nigeriei, cu care a ajuns pana in finala CAN 2024, 1-2 cu Coasta de Fildeș, pe 11 februarie. „A fost un privilegiu sa fac parte din aceasta familie. Am trait 22 de luni de daruire, sacrificiu, emoție și entuziasm uriaș”, a declarat antrenorul…

- Autoritațile sportive chineze au anulat meciul amical dintre Argentina și Nigeria de luna viitoare, pe fondul unei reacții din ce in ce mai dure fața de faptul ca Lionel Messi nu a jucat saptamina trecuta in Hong Kong, in cadrul unui meci cu Inter Miami. Argentina urma sa joace luna viitoare cu Nigeria…

- Incercarea guvernului federal de a furniza gaz neintrerupt gazoductului Nigeria-Maroc, un proiect de 25 de miliarde de dolari care vizeaza transportul gazului nigerian catre Europa prin Maroc, este amenințata de provocarile persistente de aprovizionare cu gaze din țara, au dezvaluit concluziile BusinessDay.Conducta…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…