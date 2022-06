Stiri pe aceeasi tema

- Federico Carboni, supranumit „Mario”, este primul italian care și-a adminisitrat, joi, medicamentul letal special pentru sinucidere asistata, potrivit The New York Times. „Va doresc mult noroc, va iubesc!”, au fost ultimele sale cuvinte.Paralizat in urma cu 12 ani intr-un accident de mașina, „Mario”…

- Un proiect de lege care legalizeaza sinuciderea asistata a fost adoptat de Parlamentul New South Wales din Australia, dupa 5 ani de dezbateri intense. Acesta le permite pacienților cu boli terminale sa fie eutanasiati. Legea a primit 23 de voturi pentru și 15 impotriva in Camera Superioara a statului,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, miercuri, ca sunt neconstitutionale anumite prevederi din Codul Comunicatiilor. 39; 39;Lipsa garantiilor deschide posibilitatea unor abuzuri in activitatea de retinere si stocare a datelor, cu riscul afectarii dreptului la viata intima, familiala si privata…

- Curtea Constitutionala din Columbia a autorizat sinuciderea asistata pentru persoanele cu boli grave sau incurabile, sub supravegherea unui medic, o premiera in America Latina, potrivit unei hotarari transmise joi AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea Constitutionala din Columbia a autorizat sinuciderea asistata pentru persoanele cu boli grave sau incurabile, sub supravegherea unui medic, o premiera in America Latina, potrivit unei hotarari transmise joi AFP. „Medicul care ajuta o persoana aflata in chinul unei suferinte intense sau a unei…

- Curtea Constitutionala din Columbia a autorizat sinuciderea asistata pentru persoanele cu boli grave sau incurabile, sub supravegherea unui medic, o premiera in America Latina, potrivit unei hotarari transmise joi AFP.

- Curtea Constitutionala din Columbia a autorizat sinuciderea asistata pentru persoanele cu boli grave sau incurabile, sub supravegherea unui medic, o premiera in America Latina, potrivit unei hotarari transmise joi AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La doar un an de la inaugurarea primului Centru de Fertilitate și Fertilizare in vitro REGINA MARIA din Cluj s-a nascut primul copil dintr-o sarcina obținuta prin procedura de reproducere asistata, in timp ce echipa medicala este pregatita sa susțina in curand aducerea pe lume a primei perechi de gemene,…