- Presedintele italian Sergio Mattarella va organiza joi o noua runda de consultari cu privire la criza guvernamentala de la Roma, iar in ziua urmatoare are prevazute intrevederi cu presedintii celor doua camere legislative si cu predecesorul sau Giorgio Napolitano, transmit Reuters si dpa. …

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, a inceput negocierile cu partidele parlamentare in vederea formarii unei guvern. In urma alegerilor de luna trecuta nicio grupare politica nu a obtinut majoritatea.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a lansat miercuri consultari cu liderii politici in vederea formarii unui guvern, care ramane un obiectiv indepartat la o luna dupa alegerile legislative in urma carora nu a rezultat o majoritate clara, informeaza AFP. Discutiile au inceput miercuri dimineata…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, scrie agerpres.ro.

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

