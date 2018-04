Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…