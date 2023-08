Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, cunoscut pentru viziunea sa revoluționara in domeniul tehnologiei și spațiului, i-a cerut prim-ministrei italiene Giorgia Meloni sa gaseasca un loc istoric pentru lupta sa cu Mark Zuckerberg, fondatorul gigantului Facebook. Aceasta cerere neobișnuita a starnit interesul și curiozitatea intregii…

- Cu toate acestea, adaugand si mai multa incertitudine in legatura cu potentiala confruntare dintre gigantii tehnologiei americane, ministrul italian a declarat ca evenimentul nu va avea loc in capitala italiana si nu a precizat ce forma va lua sau cand va fi organizat. Elon Musk si Mark Zuckerberg s-au…

- Mark Zuckerberg (39 de ani) și Elon Musk (51 de ani), doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, au pus la cale o lupta epica. Totul a parut inițial o gluma, dar Elon Musk, șeful companiilor Tesla și Twitter, a facut astazi un anunț colosal. Susține ca a cazut de acord cu Mark Zuckerberg, iar lupta…

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Elon Musk a anuntat duminica intr-o postare pe social media ca lupta in cusca pe care i-a propus-o patronului Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza Reuters.

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul lor de replici facut pe retelele de socializare saptamana aceasta, in care Zuckerberg a acceptat o provocare pentru ”un meci cusca” lansata de Musk pe Twitter. ”Mark Zuckerberg m-a contactat…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, i-a spus ministrul de Externe chinez, Qin Gang, ca este dispus sa-si extinda afacerile in statul asiatic, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Beijing, dupa intalnirea celor doi, transmite Reuters, citata de Agerpres.