Italia - Precipitaţiile persistă în nordul ţării; Veneţia, din nou acoperită de apă Mai multe regiuni din nordul Italiei au fost afectate duminica de valul de intemperii care dureaza de aproximativ doua saptamani in aceasta tara, iar orasul Venetia a fost din nou vizat de o alerta de maree inalta (acqua alta), care a paralizat activitatile din renumitul oras lacustru, informeaza AFP.



In Piemont au cazut precipitatii abundente, situatia cea mai grava fiind inregistrata in regiunea Alessandria (la sud de Torino), unde 200 de persoane au trebuit sa fie evacuate si alte 600 au ramas izolate dupa ce apele mai multor rauri au iesit din matca. O femeie a fost data disparuta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caderile masive de zapada au determinat meteorologii din Elvetia sa emita avertizare cod rosu si portocaliu pentru regiunile muntoase de la granita cu Italia. Stratul de zapada a ajuns duminica la 120 cm in Alpi. Cod rosu a fost emis de furtuni in mai multe regiuni din vestul si sud-vestul…

- Mai multe regiuni din nordul Italiei au fost afectate duminica de valul de intemperii care dureaza de aproximativ doua saptamani in aceasta tara, iar orasul Venetia a fost din nou vizat de o alerta de maree inalta (acqua alta), care a paralizat activitatile din renumitul oras lacustru, informeaza…

- Dupa ce Veneția a fost afectata de cele mai grave inundații din ultimii 150 de ani, Italia se confrunta acum cu ninsori masive, care au paralizat drumurile, informeaza Hotnews. In nordul țarii s-au inregistrat avalanșe, iar o localitate a fost maturata de un rau de zapada amestecata cu pietre și crengi.…

- O șoferița romanca implicata intr-un accident ușor in Italia a ramas fara mașina BMW X5. Chemați sa constate accidentul ușor, polițiștii au descoperit ca femeia nu avea actele in regula și i-au luat automobilul. Accidentul s-a produs sambata dimineața in comuna Nichelino din nord-vestul Italiei, la…

- Baschetbalistele de la naționala sunt hotarate sa inceapa cu o victorie campania de calificare la Campionatul European. Drumul spre EuroBasket 2021 incepe la Timișoara, pe 14 noiembrie, in meciul impotriva reprezentativei Danemarcei. Capitanul Romaniei, Gabriela Marginean, una dintre cele mai experimentate…

- Un sofer de taxi a murit inecat in Italia in timpul furtunilor violente care au provocat inundatii si au distrus un pod in nordul Italiei, au anuntat marti pompierii, relateaza AFP, scrie Agerpres.

- In urma cu 120 de milioane de ani, un continent care se numea Adria cea mare a alunecat sub Europa. Pe alocuri, acesta se afla chiar la o adancime de 1.500 de kilometri. Insa parti din el se gasesc si la suprafata, fiind vorba despre munti. Alpii sunt un astfel de exemplu. Adria cea mare se…

- Primul fond de carte romaneasca, oferit de Biblioteca Metropolitana Bucuresti, va fi inaugurat la Biblioteca San Francesco della Vigna din Venetia, Italia Biblioteca Metropolitana Bucuresti (BMB) inaugureaza in perioada 5 - 6 septembrie 2019 prima Colectie de carte romaneasca din cadrul Bibliotecii…