Italia NU renunță la restricții! Care sunt noile DECIZII luate de autorități Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici la tejghea, potrivit Rador care citeaza La Stampa . Certificatul verde va fi, insa, necesar pentru evenimente majore și pentru a intra in salile de teatru, cinema, in salile de gimnastica, la targuri, congrese, competiții și chiar stadioane si incepand cu data de 6 august va deveni obligatoriu pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

