Italia, minim de raportări #coronavirus Italia, minim de raportari #coronavirus De obicei, Roma e plina de turiști, iar în aceasta imagine ei ar fi trebuit sa se vada așezați la rând pentru a vizita Colosseumul. Dar în timpul epidemiei de coronavirus, turismul la locurile istorice din capitala italiana a fost nul. Foto: Elena Postelnicu, aprilie 2020 (ii). Italia a înregistrat ieri cel mai mic numar de cazuri zilnice de mai bine de o luna. În schimb, numarul celor decedati a fost ieri de 602, a doua creștere consecutiva a numarului de morți de la o zi la alta. Continua sa se micsoreze numarul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, s-au confirmat 251 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, numarul total ajungand la 3.864.374 pacienti s-au vindecat, iar 141 sunt la ATI. Pacienții de la Terapie Intensiva sunt cu 22 mai mulți fața de raportul de sambata,…

- Cresterea numarului testarilor de coronavirus, esențiala Cresterea numarului testarilor de coronavirus este esențiala pentru ca medicii sa își dea seama despre impactul COVID-19 în comparație cu alte boli ale sezonului rece, precum raceli sau gripa sezoniera. Declarația a fost…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: PMP cere Guvernului testarea urgenta a celor aflați in carantina și autoizolare, precum și demararea producției de ventilatoare in Romania Comunicat de presa: PMP cere Guvernului testarea urgenta a celor aflați in carantina și autoizolare, precum și demararea producției…

- Romania: Numarul deceselor a ajuns la 12 #coronavirus În România numarul deceselor din cauza infectarii cu noul coronavirus a ajuns la 12 - ne-a transmis reporterul nostru Catalin Radu. De asemenea, 79 de persoane s-au vindecat, iar internate, la acest moment, sunt 431, dintre…

- Autoritatile au confirmat alte 143 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, 15 pacienti fiind la Terapie Intensiva, dintre care 7 in stare grava. Numarul total al cauzurilor a ajuns la 576, iar 73 de pacienti s-au vindecat.

- Actorul american Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, diagnosticati cu COVID-19, au anuntat luni ca se simt mai bine, dupa aproape doua saptamani de carantina in Australia, informeaza AFP. "Hei, prieteni, au trecut doua saptamani de la primele simptome si ne simtim mai bine", a postat pe Twitter artistul,…

- Președintele Romaniei a anunțat ce va presupune starea de urgența care a fost instituita de astazi, timp de 30 de zile. Șeful statului spune ca masurile excepționale s-au dovedit a fi eficiente in țarile afectate de coronavirus.Citește și: BREAKING Senatorul Vergil Chițac, bolnav de CORONAVIRUS,…

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…