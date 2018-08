Ministrul de interne italian Matteo Salvini a amenintat din nou marti ca va retrimite in Libia migranti, dintre care circa 170 se afla in prezent pe o nava la Catania, in Sicilia, sub interdictia de a debarca pe teritoriul italian, relateaza AFP.



"Fie Europa incepe sa-si apere serios frontierele si sa imparta povara primirii migrantilor, fie noi vom incepe sa-i retrimitem in porturile de unde au plecat", a scris pe contul sau Twitter Salvini, care este si vicepremier si lider al Ligii (extrema-dreapta).



"Italia si-a facut datoria, dar ce e prea mult, e prea mult", a conchis…