Stiri pe aceeasi tema

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de marti, 9 aprilie 2024, va semnalam:Consultarile secretarului de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea cu vice ministrul italian de externe Edmondo Cirielli ndash; Roma, Italia ...

- 16 februarie 2024Comunicat de presaConsultarile secretarului de stat Traian Hristea cu vice ministrul pentru afaceri externe din Regatul Arabiei Saudite, Waleed bin Abdulkarim Al Khuraiji Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea l a primit joi, 15 februarie 2024,…

- Intr-un eseu pentru CNN, șeful armatei ucrainene a lansat mai multe critici la adresa șefilor sai politici de la Kiev. In acest timp, armata Ucrainei face eforturi pentru a apara linia frontului, in ciuda crizei de muniție cu care se confrunta, scrie Politico. In vreme ce conflictul dintre președintele…

- Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a efectuat o vizita la Istanbul, unde s-a intilnit cu Recep Tayyip Erdogan și a laudat eforturile Turciei de a relansa acordul privind cerealele. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a vizitat Turcia. Este prima sa calatorie in strainatate de cind Italia a preluat…

