- Matteo Salvini, liderul partidului italian Liga Nordului, a fost atacat miercuri in Toscana de catre o tanara de culoare care i-a tras masca de protecție de pe fața și i-a rupt și rozariul purtat la gat, scrie Hotnews.roFemeia, originara din Congo, se intorcea de la munca și a ajuns intamplator in mijlocul…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovic, a fost descalificat, duminica, dupa ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, in optimile de finala ale US Open. La scorul de 5-6, dupa un break al adversarului, in primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno (27). Djokovic a trimis o minge cu racheta…

- Pierre Sidos, reprezentant de marca al extremei drepte franceze, nationalist si admirator al maresalului Petain care a ocupat functia de sef al statului in Regimul de la Vichy intre anii 1940-1944, a murit vineri la varsta de 93 de ani, transmite sambata AFP, care citeaza surse concordante.…

- ​Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a fost condamnat vineri pentru insultarea „colectiva” a poporului marocan, de catre o curte de apel care renunțat însa la celalalt capat de acuzare împotriva sa, cel de incitare la ura, relateaza AFP.Curtea nu a pronunțat…

- Monique Jackson crede ca s-a imbolnavit de COVID-19 la inceputul pandemiei și dupa aproape șase luni inca nu se simte bine. Femeia a ținut un jurnal ilustrat cu simptomele pe care le-a avut, informeaza BBC.Monique Jackson se afla in a 24-a saptamana in care lupta cu noul coronavirus.Femeia este suspectata…

- JALE LA MARE… A cazut necazul pe capul unui primar din zona Hușului! Edilul se jura ca, in perioada 7 – 16 august s-a dus la un “curs de calificare” pe litoral și, cand colo, iscoadele politice l-au filmat la plaja, alaturi de o femeie (alta decat soția), fața de care… nu prea pastra regula Articolul…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, a anuntat ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris in scrutinul prezidential programat in noiembrie.

- Liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnell i-a incredintat lui Tim Scott - unicul senator republican de culoare din Congres - coordonarea unui grup de reflectie cu privire la o reforma a politiei, in urma miscarii de protest fata de rasism, violentele politiei si inegalitatile rasiale…