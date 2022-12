Italia, Japonia și Taiwanul vor să impună teste Covid turiștilor chinezi Dupa ce a renunțat la masurile cele mai stricte contra Covid, China se confrunta cu o explozie a cazurilor de Covid-19. Din aceasta cauza, Italia a decis sa impuna teste obligatorii persoanelor care vin din China, așa cum a anunțat, miercuri, 28 decembrie, ministrul italian al Sanatații, transmite HuffPost. Aceasta masura se dovedește indispensabila pentru a garanta supravegherea și individualizarea eventualelor variante ale virusului cu scopul de a-i proteja pe italieni, a explicat ministrul Orazio Schillaci intr-un comunicat. Același model il aplica și Japonia, India sau Taiwan. In Franța inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

