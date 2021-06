Stiri pe aceeasi tema

- Renuntarea aproape completa la purtarea mastii sanitare, un public mai numeros la meciurile Campionatului European de Fotbal si prelungirea programului barurilor si restaurantelor pana la miezul noptii se numara printre masurile pe care Danemarca le-a anuntat joi in cadrul ultimelor etape ale planului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, luni, ca decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor. Cimpeanu a mentionat ca…

- Coada la vaccinare la Blaj, in județul Alba, unde oamenii au așteptat in ploaie ca sa faca vaccinlul anti-COVID. Interesul a fost atat de mare, incat in primele trei ore au fost epuizate toate cele 200 de doze care se aflau in centru, așa ca autoritațile au solicitat DSP-ului inca 300 de doze.

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, noile masuri de relaxare a restricțiilor COVID-19, precizand ca de la 1 iunie, vor fi luate și alte masuri. Printre acestea se numara ridicarea carantinei de noapte și eliminarea obligativitații maștii in aer liber, cu unele excepții. Masurile care intra in vigoare…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri seara ca scaderea numarului de cazuri noi, precum și cea inregistrata in secțiile ATI va veni cu o serie de masuri de relaxare. Renunțarea la masca de protecție in spațiile deschise neaglomerate este una din masurile care vor putea fi adoptate de…

- Purtarea mastii de protectie impotriva Covid-19 nu va mai fi obligatorie in exterior, in Israel, incepand de duminica, au anuntat autoritatile israeliene, informeaza AFP, citata de Agerpres . Situatia s-a schimbat in ultimele saptamani datorita unei campanii masive de vaccinare care a permis administrarea…

- Medicul Radu Ciornei, deputat USR de Suceava, susține ca in județul sau masca de protecție nu ar trebui sa mai fie obligatorie, pentru ca, spune el, cifrele privind infectarea nu mai justifica aceasta masura. „Daca am fost primii in carantina dintre județe cred ca acum ar trebui ca Suceava sa fie primul…

- In Spania, a fost adoptata legea care prevede purtarea obligatorie a maștii de protecție inclusiv in aer liber, pe intreg teritoriul țarii. Conform actului normativ care intra in vigoare de astazi, masca este obligatorie pentru persoanele cu varste de la sase ani in sus chiar si atunci cand poate fi…