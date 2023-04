Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis temporar chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia italiana, cunoscuta si sub numele de Garante, a acuzat ChatGPT ca nu a verificat varsta utilizatorilor […] The post Italia interzice ChatGPT, pana la finalizarea unei investigații privind colectarea datelor utilizatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .