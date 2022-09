Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, despre o prelungire a plafonarii pretului la carburant, ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie, el precizand ca vor face o analiza care sunt elementele de evolutia a preturilor la carburanti, care este evolutia pretului…

- „Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa-l gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie si a luat o masura de plafonare, daca vreti, a preturilor. A fost un gap pentru ceea ce inseamna,…

- Evolutia economiei romanesti in trimestrul II este un rezultat, in fapt, al modului in care companiile din Romania au raspuns provocarilor cu care s-au confruntat, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la conferinta "Cum poate deveni piata de capital din Romania motorul economiei",…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sunat marti, de la distanta, clopotul de deschidere a Bursei de valori de la New York, in contextul in care tara sa incearca sa atraga investitii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor si industriilor distruse de Rusia, relateaza Reuters.…

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Datorita cresterii incasarilor fiscale in primul semestru, nivelul…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca „sub conducerea PAS avem cel mai scazut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu”. Potrivit acestuia, in acest an avem o reducere dramatica a ponderii investițiilor in totalul cheltuielilor publice, iar daca anul trecut ele au fost de 2,8%, atunci…

- Uniunea Europeana are in fața o situație fara precedent in care sunt puse in balanța masuri urgente de reducere a consumului de energie electrica și consecințele dure provocate de acestea.Previziunile economiștilor din ultimii ani nu au reușit sa anticipeze creșterea actuala a prețurilor la…

- „Cresterea taxelor si a impozitelor – cand inflatia este la un nivel atat de ridicat, iar cresterea economica incetineste – este o masura profund gresita. Efectele imediate vor fi cresterea si mai accentuata a preturilor si amanarea sau renuntarea la unele investitii, poate chiar restrangerea activitatii.…