Stiri pe aceeasi tema

- Italia, tara în declin demografic, are nevoie de imigranti pentru a-si plati pensionarii, a afirmat miercuri Tito Boeri, presedintele Institutului pentru Securitate Sociala (INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), afirmatie care a stârnit furia

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, ca guvernul social-democrat a acordat o majorare mai redusa a pensiilor fata de cea la care persoanele in varsta aveau dreptul, conform Legii pensiilor care prevede...

- Europarlamentarul Claudia Țapardel, pozitie dura fata de anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis, conform caruia guvernul nu are bani pentru plata salariilor si a pensiilor.“Este de neințeles și condamnabila incercarea Presedintelui Iohannis de a panica populația in legatura cu plata…

- Scandalul pensiilor administrate privat ia amploare. In proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul 2 apar si alte modificari controversate. Angajatul, de pilda, ar trebui sa contribuie cu o suma fixa de 84 de lei la Pilonul 2. Iar anagajatorul ar urma sa plateasca si el aceeasi suma, desi…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca Executivul decide ca plata pensiilor sa se faca pana pe 15 ale lunii incepand cu iulie, ea afirmand ca guvernul nu mai accepta intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor, in conditiile in care pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, la finalul sedintei Biroului permanent national, ca, pentru a nu mai exista confuzii, data de primire a pensiilor va fi modificata. Astfel, pensiile ar urma sa fie platite pana pe data de 15 ale lunii, schimbarea intrand in vigoare in luna iunie sau iulie.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca s-a luat decizia ca toate pensiile sa fie platite pana in data de 15 a fiecarei luni, masura urmand a intra in vigoare din iunie sau cel tarziu din iulie. ”Am hotarat, ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie și pentru ca orice pensionar sa știe cand…

- CHIȘINAU, 3 mai — Sputnik, Octavian Racu. Economia României este controlata de Germania, Franța și Italia, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica. Astfel, în anul 2016, din totalul grupurilor de întreprinderi multinaționale straine identificate…