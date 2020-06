Italia, Germania, Olanda şi Franţa vor plăti 750 mil. euro gigantului farma AstraZeneca, pentru a-și asigura 300 mil. vaccinuri anti-COVID-19 Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati 750 mil. euro gigantului farma AstraZeneca, pentru a-și asigura 300 mil. vaccinuri anti-COVID-19 Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati companiei farmaceutice britanice AstraZeneca o suma initiala de 750 de milioane de euro, pentru 300 de milioane de doze ale vaccinului potential pentru COVID-19, potrivit Ministerului italian al Sanatatii. Statele vor avea opţiunea de a cumpăra alte 100 de milioane de doze de vaccin. Italia va plăti 185 de milioane de euro pentru 75 de milioane de doze din acest vaccin care este dezvoltaat de Universitatea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

