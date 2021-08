Stiri pe aceeasi tema

- Ne gasim intr-o situație fara precedent intr-o Romanie a secolului 21, o Romanie care se pretinde moderna, un stat care potrivit Constituției ar trebui sa fie unul suveran, cu un Parlament care ar trebui sa fie aparator al statului de drept și al libertaților cetațenești, cu un președinte care ar trebui…

- Facebook sprijina Politia Romana, incepand de miercuri, cu mediatizarea cazurilor in cadrul mecanismului „Alerta Rapire Copil”. „Alerta Rapire Copil” este un mecanism national de alerta publica, care se declanseaza in situatii de rapire a unui copil ori in situatii in care este vorba despre un copil…

- Compania americana este acuzata de incalcare a legislației europene in domeniul concurenței prin favorizarea propriilor servicii tehnologice de publicitate online, in detrimentul rivalilor din domeniu, al publicitarilor și publisherilor. Comisia Europeana a anunțat , pe 22 iunie, deschiderea unei investigații…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata OUG care face posibila decontarea navetei elevilor. ”Este un pas, un prim pas important, in rezolvarea unei probleme care treneaza de mai mult timp”, a transmis ministrul Educatiei. Ministrul…

- Comisia de munca a camerei Deputaților dat, marți, raport de adoptare in forma venita de la Senat a ordonantei de urgenta 123/2020 privind alocatiile de stat pentru copii. Alocațiile pentru copii vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflatiei, a decis, marți, Comisia de munca a Camerei Deputatilor.…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, susține ca nu e “oportun” sa se interzica salariul la stat cumulat cu pensia in aceasta perioada. Sunt 900 de persoane in aceasta situatie in sistem, din care cel puțin 400 sunt medici. ”In primul rand, este un proiect de lege pe care Guvernul l-a transmis spre Parlament.…

- Fostul primar al Sectorul 5 Daniel Florea spune, intr-o postare pe Facebook, ca primarul Capitalei nu ar trebui sa se tunda. „Este singura dovada ca produce și capul lui ceva”, susține fostul edil. „Eu spun sa nu se tunda. Este singura dovada ca produce si capul lui ceva.”, a scrie Daniel…