- O ambarcatiune ce transporta 629 de imigranti la bord a ajuns in portul din Valencia, dupa ce ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, i-a interzis acesteia sa acosteze intr-un port din Italia, relateaza site-ul postului CNN.

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Proaspatul ministru de Interne al Italiei se poate lauda ca este un personaj cu popularitate, dar nu-i lipsesc nici criticii. Matteo Salvini, lider al formatiunii de extrema-dreapta Liga, se afla in autobuzul care trebuia sa-l duca la avion, pe aeroportul Fiumicino, cand a fost recunoscut de ceilalti…

- Guvernul italian a decis ca centrele pentru repatrieri vor fi „inchise, astfel incat oamenii nu vor mai merge sa se plimbe prin oras", le-a comunicat jurnalistilor ministrul de interne Matteo Salvini, subliniind ca ''oamenii nu doresc sa aiba centre in care unul iese la ora 8 dimineața, se intoarce…

- Amber Rudd, ministrul britanic de Interne, si-a dat demisia in contextul criticilor privind modul in care Guvernul de la Londra a gestionat situatia unor imigranti originari din Caraibe, care in mod eronat au fost catalogati drept imigranti ilegali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Papa Francisc a salutat comunitatea romilor cu ocazia zilei internationale dedicata lor, duminica, in timp ce liderul Ligii Nordului (extrema dreapta), Matteo Salvini, i-a invitat pe Twitter sa "fure mai putin", relateaza France Presse, conform agerpres.ro. ''Sper ca ziua (internationala a…

- Noul ministru de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a declarat vineri, in Bundestag, ca isi propune sa ''combata polarizarea societatii'', prin masuri de securitate si o politica mai stricta in materie de migratie, transmite dpa. Seehofer a anuntat ca va introduce in…

- Masuri de ultima ora anunțate pe fondul veștilor primite de la meteorologi! Mai exact, mobilizare masiva dupa ce urmeaza Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, in cadrul comandamentului intrunit in contextul codului portocaliu de ninsori, ca solicita o atentie sporita din partea autoritatilor…